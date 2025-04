Fiorentina, amichevole di lusso contro il Manchester United: quando si gioca e orario

La stagione in corso volge al termine, ma è già ora di pensare alla programmazione della prossima, a partire dal ritiro estivo e dalle amiechevoli. La Fiorentina se ne è riservato una di lusso contro il Manchester United . Le due formazioni si sfideranno il 9 agosto alle 13:45 a Old Trafford nella sfida che concluderà la preparazione estiva dei Red Devils. La partita sarà valida per la Snapdragon Cup perciò verrà consegnato un trofeo a chi la vincerà.

Fiorentina-Manchester United ad agosto: l'amichevole di lusso dei viola

Un legame strettamente connesso con il mercato tra le due squadre negli ultimi anni. Prima con il trasferimento di Amrabat a Old Trafford, dove ha vinto una FA Cup con ten Hag in panchina. Poi con l'arrivo da svincolato nella scorsa estate di David De Gea, che ha legato il suo nome a quello del Manchester United per oltre dieci anni. Gli utlimi e unici precedenti tra le due squadre risalgono alla stagione 1999/2000 nella fase a gironi della Champions League. Fiorentina e Manchester United furono inserite nel girone B. Nell'andata al Franchi vinsero i viola con i gol di Batistuta e Balbo, al ritorno in Inghilterra vittoria per la squadra di Ferguson per 3-1 con i gol York, Cole e Keane, ancora Batistuta per i viola.