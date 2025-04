Fiorentina, Kean convocato per il Betis insieme a Colpani

Moise Kean torna a disposizione di Raffaele Palladino. L'attaccante ha saltato le ultime due partite della Fiorentina contro Cagliari ed Empoli per dei problemi familiari. Lunedì è tornato a Firenze e ieri si è subito allenato facendo una seduta differenziata in palestra dato che da una settimana non scendeva in campo con il gruppo. Dubbi fino all'ultimo sulla sua presenza per la trasferta di Siviglia contro il Betis, ma l'allenatore dei viola ha sciolto le riserve mettendolo tra la lista dei convocati.