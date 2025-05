Fiorentina, ansia per Kean: incertezza sulle sue condizioni fisiche dopo la Conference

La probabile formazione viola

Palladino è intenzionato a riproporre lo schema consolidato: il 3-5-2. In difesa potrà contare sul rientro di Pablo Marí, che tre giorni fa non poteva essere a disposizione in quanto escluso dalla lista Uefa. Lo spagnolo tornerà al centro della retroguardia dando quella solidità al reparto che ha spinto l'allenatore a puntare continuativamente su di lui negli ultimi mesi. L'ex Monza dovrebbe affiancare i soliti Pongracic e Ranieri, a protezione di un De Gea comprensibilmente inamovibile. Comuzzo si accomoderà in panchina per subentrare, casomai, a gara in corso.

A centrocampo

Sulla fascia destra riecco Dodo, pronto a sfrecciare come sa fare lui. Si prospetta una nuova occasione per Richardson, soprattutto dopo la buona prova di Roma. In regia spazio a Mandragora, mentre come mezzala sinistra si scalda Fagioli (uscito dal campo contrariato giovedì sera). Sulla corsia di sinistra non si deroga da Gosens, sontuoso contro il Real Betis. In attacco infine toccherà a Gudmundsson, inevitabilmente affiancato da Beltran se il pessimismo su Kean fosse confermato dall'esclusione. Quest'oggi la Fiorentina sosterrà la seduta di rifinitura, quella in cui verranno sciolte le riserve. Poi, nel pomeriggio, la partenza per Venezia. Con o (più facilmente) senza Kean.