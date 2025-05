La Fiorentina blinda i pali: le ambizioni passano da De Gea

Stima reciproca tra i viola e il portiere spagnolo

Su questo hanno iniziato (blandamente) a ragionare le due parti, concordi viceversa a rimandare alla fine della stagione la discussione vera e propria per una questione di priorità e in questo senso decisa e perentoria è sempre stata la posizione di de Gea: però, ora ci siamo e l’argomento torna ad essere di stretta attualità insieme a una serie di incertezze che vanno trasformate in certezze. Perché non c’era certo bisogno di quest’annata per apprezzare il valore dell’estremo difensore iberico, ma è chiaro che parate e attenzioni generali hanno di nuovo puntato su di lui le luci del calcio internazionale, e adesso non è difficile immaginare l’interesse di club importanti che possano offrire più soldi e altri palcoscenici: ai primi, per quanto guadagnato in carriera, de Gea può non essere nemmeno venalmente interessato, ma ai secondi considerato il carattere estremamente competitivo di uno abituato a stare ai massimi livelli magari sì e lì entrano in ballo le ambizioni della società di Commisso.