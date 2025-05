Commisso promuove la Fiorentina: "È il mio primo sesto posto, peccato che..."

Archiviata la stagione 2024/2025, chiusa con l'ennesima qualificazione alla Conference League, grazie al sorpasso in extremis sulla Lazio, la dirigenza della Fiorentina si è ritrovata per tracciare il classico bilancio di fine anno. In collegamento streaming dagli Stati Uniti è intervenuto il presidente Rocco Commisso , che si è intrattenuto con il dg Ferrari e il ds Pradé nella riunione tenutasi presso il media center del Viola Park.

"Obiettivo raggiunto, stagione che valeva l'Europa League"

Il presidente gigliato non ha dubbi sulla bontà della stagione appena trascorsa, semmai il rimpianto è per il disgraziato Ranking Uefa delle Italiane: "Volevamo migliorarci rispetto all'anno precedente e lo abbiamo fatto. Per la prima volta nella mia gestione siamo arrivati al sesto posto, peccato solo che proprio quest'anno valga solo la Conference, perché solitamente con 65 punti la qualificazione in Europa League è sicura...almeno così è andata in dieci delle ultime undici stagioni... Ad ogni modo ci riproveremo, questa squadra crescerà ancora".