Clamoroso Fiorentina, Palladino verso le dimissioni a sorpresa

Palladino verso le dimissioni. La società al lavoro per fargli cambiare idea

Incredibile a Firenze. Raffaele Palladino sembrerebbe intenzionato a presentare le proprie dimissioni. Al momento, la Fiorentina non ha ricevuto nessuna comunicazione per iscritto da parte del tecnico. Lo staff e i suoi procuratori stanno cercando di farlo tornare indietro sui propri passi, convincendool a restare.Raffaele Palladino ha intenzione di terminare la propria avventura alla guida della Fiorentina dopo una sola stagione, dopo aver ottenuto la qualificazione in Conference League in seguito al sesto posto in campionato . Al momento restano ignoti i motivi che hanno spinto l'allenatore a prendere questa decisione.