Fiorentina, a un passo il rinnovo di De Gea: la durata del nuovo contratto

De Gea-Fiorentina, rinnovo a un passo. Si lavora per Dodò

Manca solo l'annuncio ufficiale, atteso nelle prossime ore: il portiere spagnolo ha accettato l'offerta del club e rimarrà con i viola per almeno altre tre stagioni. Un gesto importantissimo in un momento del genere per il club che lega il portiere alla Fiorentina praticamente per tutta la sua parte finale di carriera. Non solo De Gea: infatti c'è in ballo anche la situazione di Dodò, altra pedina importante delle ultime stagioni. La società starebbe lavorando per prolungare anche il contratto dell'esterno brasiliano.