Dzeko ufficiale alla Fiorentina: l'annuncio del club

Edin Dzeko torna ufficialmente in Serie A. Dopo settimane di attesa l'attaccante bosniaco ha firmato il nuovo contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 30 giugno 2026, con la possibilità di attivare il rinnovo automatico per un'ulteriore stagione al verificarsi determinate condizioni. Il 39enne andrà a infoltire il reparto offensivo di Stefano Pioli , in attesa di scoprire quale sarà il destino di Moise Kean .

Le prime parole dopo la firma

I numeri di Dzeko

Dopo l'ufficialità, Dzeko ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore della Fiorentina: "e di poter giocare in un grande club con uno splendido centro sportivo. Non vedo l’ora di iniziare, di stare al Viola Park, così bello e all’avanguardia. Sono carico per la stagione - ha proseguito l'attaccante -.e gli ho detto di poter aiutare la Fiorentina a fare un altro step di crescita dopo quelli che ha già compiuto in questi ultimi anni. A Firenze non ci sono mai stato se non per le trasferte al Franchi.e lo farò anche con la mia famiglia che ha il mio stesso entusiasmo di venire a vivere qui".

Dzeko non sembra soffrire il peso dell'età, come confermato dal suo rendimento nelle ultime due stagioni passate in Turchia. Con la maglia del Fenerbahce, ha disputato un totale di 71 partite, collezionando 35 reti, di cui 21 tutte quest'anno. Nel corso della sua carriera ha girato l'Europa giocando per Wolfsburg, Manchester City, Roma e Inter, vincendo 1 Bundesliga, 2 Premier League, 1 Coppa d'Inghilterra, 1 Community Shield, 1 Coppa di Lega Inglese, 2 Supercoppe Italiane e 2 Coppe Italia. Negli 8 anni passati in Italia ha giocato 268 gare mettendo a segno 107 gol.