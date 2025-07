Pioli e il ritorno alla Fiorentina: "Un immenso piacere, cosa mi ha impressionato"

"Provo una grande emozione, sicuramente sì. Firenze e la Fiorentina sono qualcosa di particolare per me e torno a lavorare qui con immenso piacere e grande senso di responsabilità". Così Stefano Pioli ai canali ufficiali della Viola. Tutto pronto per l'inizio della seconda avventura sulla panchina dei toscani per l'ex tecnico dell'Al-Nassr e del Milan: "Siamo un grande club e c'è una città che ci sostiene. Rivedere facce che ho conosciuto e con le quali ho vissuto esperienze importanti è molto piacevole, mi fa sentire a casa. Poi ho trovato una struttura eccezionale ed incredibile (il Viola Park), molto diversa da quello che avevamo prima, ed un plus per il nostro lavoro e per cercare che la prossima stagione sia la migliore possibile".