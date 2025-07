Pioli e il ricordo commosso di Davide Astori: "Lo sento con me, ha inciso tanto nella mia vita"

Emozione e commozione da parte di Stefano Pioli, durante la sua conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore della Fiorentina. Il tecnico ha voluto ricordare Davide Astori, storico capitano della squadra, scomparso nel 2018 per un arresto cardiaco, poche ore prima di una gara di campionato contro l'Udinese. "Davide ha inciso tanto non in questa scelta ma nella mia vita, professionale e non. Lo sento, non ho mai smesso di sentirlo. Qui è cambiato tanto ma quando mi ritrovo in ufficio, lui c'è ed è giusto che sia qui con me" ha detto Pioli.