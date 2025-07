Fiorentina, Pioli fa già sul serio: titolari subito in campo nel primo test estivo

FIRENZE - Titolari e tridente: Pioli alla prima uscita stagionale, nella festa al Viola Park davanti a 1.500 tifosi entusiasti contro la Primavera di Galloppa, mette subito in campo la Fiorentina che vuole in stagione. Difesa a tre (Pablo Marí tra Comuzzo e Ranieri: Viti indisponibile per il programma differenziato, Valentini verso il Verona), qualità a centrocampo nella coppia Fagioli-Mandragora con Dodo e Gosens sulle rispettive fasce, ma soprattutto la formula d’attacco che fa sognare Firenze e che il tecnico parmigiano ieri sera ha disposto così: Gudmundsson rifinitore/trequartista alle spalle di Kean e Dzeko.

Il gol di Dodo

La curiosità (soddisfatta) è tutta qui, dentro novanta minuti in cui la richiesta di Pioli ai suoi è stata soprattutto una: cercatevi e trovatevi senza rispettare le posizioni in fase offensiva per essere imprevedibili. Prova diretta il vantaggio su una combinazione Pablo Marì-Dodo che più estemporanea non si può: assist dello spagnolo ed esterno destro vincente del brasiliano, dopo pallone recuperato oltre la metà campo che dice molto delle indicazioni di Pioli. Curiosità: ad andare in pressione è stato spesso proprio l’ex Monza, a cinquanta metri dalla porta di De Gea, e in quel caso Mandragora scalava a coprirlo sulla linea dei difensori. Il raddoppio di Kean ha solo aggiornato il conto dei gol chiaramente dalla parte dei grandi (ma i ragazzi di Galloppa hanno fatto bella figura), mentre gli occhi erano sempre sui calciatori più attesi: su Gud che è sbucato all’improvviso per colpire la traversa, su Dzeko che non di rado si è vestito da rifinitore per servire Kean e poi ci ha pensato da solo a firmare il tris sull’assist dell’islandese (e sorriso di un concentratissimo Pioli).

Tripletta di Ndour

Tutta nuova la Fiorentina della ripresa: Pongracic a fare quello che faceva Marí, il giovanissimo Kospo (spunti interessanti) centrale a sinistra, Sottil vice Dodo, Fazzini (già ispirato) al posto di Gud, Beltran davanti. Buona qualità e conto dei gol aumentato da Ndour, autore di una tripletta, Fazzini e Sottil. "Mi hanno accolto nel migliore dei modi e mi sono ambientato subito benissimo. Dobbiamo continuare a lavorare così", sono state le parole di Fazzini. "Queste partite ci servono per mettere minuti nelle gambe, Pioli ci dà motivazioni ed energie", ha aggiunto Parisi a fine partita. "Sono contento della personalità dimostrata al cospetto della prima squadra che è forte e ha tanta qualità", la chiosa di Galloppa.