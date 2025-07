Dzeko: "Obiettivo far vincere la Fiorentina. Mi sento già a casa"

Fiorentina, Dzeko: "Lavoriamo duro, mi sento già a casa"

Così Edin Dzeko ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina: "Lavoriamo bene, fa molto piacere vedere tutti questi tifosi. Lavoriamo duro e cerchiamo anche di divertirci insieme ai tifosi che lo meritano. Ci stiamo preparando al meglio. Siamo ancora all'inizio ma la strada è quella giusta - ha aggiunto il bosniaco -. Sensazioni positive, sono contentissimo. I primi 10 giorni sono stati molto belli. Ho conosciuto ragazzi splendidi. Tutti quelli che lavorano nel centro sportivo sono bravissimi. Conosco tutti ormai e mi sento già a casa. Questo è molto importante".

Mix di campioni e giovani, Dzeko: "Serve ad ogni squadra"

Dai veterani dello spogliatoio, con tanti titoli alle spalle, ai talenti in rampa di lancio: "Questo mix serve ad ogni squadra. Chi ha più esperienza cerca di portare i giovani sulla strada giusta e di aiutarli. L'obiettivo poi è unico, ovvero far vincere la Fiorentina - ha precisato Dzeko -. Dobbiamo lavorare ancora duro". Sull'amichevole con il Grosseto, in programma domani, ha aggiunto: "Le partite sono sempre importanti. Si tratta di un altro carico di lavoro. Sono movimenti diversi. Contro la primavera abbiamo fatto bene poi domani e dopo domani abbiamo due partite prima di andare in Inghilterra e saranno molto utili".