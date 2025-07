Morte Pin, la procura apre un'inchiesta: l'ipotesi di un gesto volontario  

Dopo lo shock per la notizia diffusa martedì pomeriggio, Firenze si è svegliata ancora con un velo nero di lutto per la perdita di Celeste Pin . I prossimi saranno giorni di indagini e tributi. Adesso rimane il dolore per una scomparsa improvvisa, a 64 anni, di un fiorentino d'adozione, che fino a poche settimane fa era presenza fissa in città e nelle trasmissioni sportive locali.

Le indagini

Intanto la Procura di Firenze, come da prassi, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Pin è stato ritrovato senza vita martedì nella sua casa sulle colline fiorentine. Da subito l'ipotesi principale è stata quella di un gesto volontario. Questa la prima ricostruzione fatta dalla forze dell'ordine intervenute in loco, dove non sono stati trovati biglietti o altri messaggi da parte dell'ex calciatore. L'apertura del fascicolo è legata alla necessità di fare i consueti accertamenti. «Le attività investigative sono attualmente in corso al fine di accertare le circostanze dell'accaduto», ha spiegato in una nota il procuratore della Repubblica aggiunto facenti funzioni Giancarlo Dominijanni.

Il cordoglio della Fiorentina

La Fiorentina, che prima dell'allenamento di martedì ha onorato la memoria della leggenda viola con un minuto di silenzio da parte di staff e calciatori, ha pubblicato un messaggio sul proprio sito ufficiale per ricordarlo: «Il Presidente Commisso, sua moglie Catherine, il Direttore Generale Alessandro Ferrari, il Direttore Sportivo Daniele Pradè, Mister Pioli e tutta la Fiorentina, si uniscono al dolore della famiglia Pin ed esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Celeste. Oltre ad aver indossato i colori viola per lunghi anni come calciatore, Celeste è rimasto sempre un tifoso della Fiorentina e non ha mai fatto mancare la propria vicinanza ed il proprio sostegno in tutte le occasioni sia pubbliche che private ed è per questo che rimarrà, per sempre, nella storia gigliata». Anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha dedicato un pensiero: «Sono colpito e profondamente addolorato per la perdita di Celeste Pin. Celeste è stato un grande calciatore, un difensore di assoluto livello, indossando anche la maglia della Nazionale Under 21. Al termine della carriera professionistica ha scelto Firenze, dove è rimasto con la sua famiglia, emergendo come commentatore sportivo, operatore economico e identificandosi sempre con Firenze e con la Toscana. Il pensiero commosso va alla sua famiglia, alla sua persona, solare e bella, che adesso ci lascia». Anche il Perugia e l'Hellas Verona, altri due club con cui Pin è stato protagonista in carriera, hanno voluto mandare il proprio messaggio di cordoglio: «La società umbra ha ricordato i suoi inizi da professionista, tra il 1979 e il 1982, sottolineando come Pin avesse partecipato lo scorso 9 giugno alla festa in occasione dei 120 anni del club, mentre il presidente esecutivo dell'Hellas Italo Zanzi a nome di tutto l'universo gialloblù ha espresso il cordoglio per la scomparsa di un difensore che aveva giocato a Verona dal 1991 al 1995».