Morte Pin, uno scenario terribile: denuncia per omicidio 

Pin, l'omaggio dei tifosi viola

Ieri sera, in occasione dell'amichevole Fiorentina-Carrarese, altro omaggio per Celeste, con il minuto di silenzio che ha coinvolto tutti i presenti, i 2mila spettatori e i calciatori in campo, prima del fischio d'inizio. Poi, poco dopo la mezz'ora di gara, sul punteggio di 1-0 per la Fiorentina, il coro personalizzato per lui, con tanto di striscione firmato Curva Fiesole: "Ciao Celeste". Un ricordo, dai tifosi per quello che negli anni, nonostante le 268 partite col giglio sul petto, era diventato soprattutto uno di loro. "Ci eravamo sentiti dieci giorni fa, gli avevo chiesto di trovarmi casa - ha detto Pioli a fine gara - quello che successo è incredibile, siamo stati sempre legati, sia quando giocavamo insieme che negli anni successivi. Era una persona solare e positiva. È difficile accettarlo". Nel maggio 2024 aveva seguito la squadra, e la Curva, fino ad Atene, per la finale di Conference persa contro l'Olympiacos. L'ultima trasferta l'aveva fatta, sempre a fianco del popolo fiorentino, lo scorso aprile a Celje, per i quarti di Conference. Un fiorentino adottato per tutti, che aveva deciso di sposare a pieno una fede e una città divenuta casa sua negli ultimi trent'anni, la stessa città che da giorni sta cercando una spiegazione per quanto successo.