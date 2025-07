Fiorentina, i convocati per la tournée inglese: out Sottil

Fiorentina, Sottil non convocato per il ritiro inglese

Tra i convocati figura Abdelhamid Sabiri, rientrato dal prestito all'Al-Taawoun, mentre non è stato incluso Riccardo Sottil, reduce da un'esperienza al Milan. L'esterno, figlio d’arte, sembra quindi destinato a lasciare il club, come altri esclusi dalla trasferta, tra cui Antonin Barak, M’Bala Nzola e Josip Brekalo: per tutti loro la società è al lavoro per trovare una nuova destinazione. Nel corso del soggiorno in Inghilterra la Fiorentina affronterà anche il Leicester (domenica) e il Nottingham Forest dell’ex Milenkovic (il 5 agosto), in vista dell’impegno nei playoff di Conference League fissato per il 24 agosto.

La lista dei convocati

PORTIERI: Christensen, De Gea, Leonardelli, Martinelli;

DIFENSORI: Comuzzo, Dodo, Fortini, Gosens, Kospo, Kouadio, Mari, Parisi, Pongracic, Ranieri, Trapani, Viti;

CENTROCAMPISTI: Bianco, Fagioli, Fazzini, Mandragora, Montenegro, Ndour, Richardson;

ATTACCANTI: Beltran, Braschi, Dzeko, Gudmundsson, Kean, Sabiri.