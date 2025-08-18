Fiorentina, ufficiale la lista per i playoff di Conference League: c'è anche Beltran

FIRENZE – È stata diramata la lista dei 28 giocatori convocati da Stefano Pioli per i playoff di Conference League contro il Polissya. Tra i convocati figura anche Lucas Beltran, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni: dopo i contatti con alcuni club brasiliani, ora sull’attaccante argentino si registra l’interesse di società russe. Di seguito l’elenco completo, in ordine alfabetico.
LISTA A: Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.
LISTA B (giocatori cresciuti nel vivaio): Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.
La gara d’andata è in programma il 21 agosto a Presov, in Slovacchia, con fischio d’inizio alle ore 20. Il ritorno si giocherà una settimana più tardi, sempre alle 20, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, impianto scelto dai viola per via dei lavori di ristrutturazione in corso al Franchi.