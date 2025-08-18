Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fiorentina, ufficiale la lista per i playoff di Conference League: c'è anche Beltran

L’argentino al centro di vari voci di mercato, ma al momento è con la squadra per la sfida contro il Polissya
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE – È stata diramata la lista dei 28 giocatori convocati da Stefano Pioli per i playoff di Conference League contro il Polissya. Tra i convocati figura anche Lucas Beltran, al centro delle voci di mercato negli ultimi giorni: dopo i contatti con alcuni club brasiliani, ora sull’attaccante argentino si registra l’interesse di società russe. Di seguito l’elenco completo, in ordine alfabetico.

LISTA A: Beltran, Bianco, De Gea, Dodo, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Lezzerini, Mandragora, Pablo Marì, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

LISTA B (giocatori cresciuti nel vivaio): Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio, Leonardelli, Martinelli.

La gara d’andata è in programma il 21 agosto a Presov, in Slovacchia, con fischio d’inizio alle ore 20. Il ritorno si giocherà una settimana più tardi, sempre alle 20, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, impianto scelto dai viola per via dei lavori di ristrutturazione in corso al Franchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, due rinforzi allo sprint"Arthur torna al Gremio, accordo con la Juve"