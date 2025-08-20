Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dzeko esclusivo: "Spalletti top, Inzaghi bravo. Totti? Ora lo capisco..."

L'attaccante bosniaco si confessa dopo il suo ritorno in Italia a 39 anni con la maglia della Fiorentina: "Ho tanto da dare..."
Ivan Zazzaroni
1 min
Lo spazio tra i due incisivi, il diastema, non l’avevo mai notato, distratto io: lo rende anche più simpatico di quello che è. E più giovane. Rispondendo, Edin mescola continuamente i registri con la disinvoltura del campione affermato. Affermato, non arrivato. Se faccio l’elenco degli allenatori che ha avuto riempio entrambe le pagine. Però l’intenzione era quella. Sono venti, venti con Pioli. Glieli ricordo tutti, dall’ultimo al primo

