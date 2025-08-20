Polissya-Fiorentina: i convocati di Pioli. Assente Beltran, vicino al CSKA Mosca

Lucas Beltran è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. L'attaccante argentino non è stato inserito da Pioli nella lista dei convocati per la partita contro gli ucraini del Polissya, nella gara valida per i playoff di Conference League. Sul calciatore è forte l'interesse dei russi del CSKA Mosca, per il quale sarebbero pronti a pagare una cifra vicina ai 10 milioni di euro.
I convocati di Pioli per la partita di Conference League
Stefano Pioli ha convocato venticinque calciatori per la partita di Conference League. La lista dei giocatori della Fiorentina: Braschi, Comuzzo, Dodò, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzni, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Ndour, Parisi, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti. La partita è in programma alle 20:00 di domenica, 21 agosto, con il ritorno al Franchi giovedì 28 allo stesso orario.