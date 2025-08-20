Polissya-Fiorentina: i convocati di Pioli. Assente Beltran, vicino al CSKA Mosca

Lucas Beltran è sempre più vicino all'addio alla Fiorentina. L'attaccante argentino non è stato inserito da Pioli nella lista dei convocati per la partita contro gli ucraini del Polissya, nella gara valida per i playoff di Conference League. Sul calciatore è forte l'interesse dei russi del CSKA Mosca, per il quale sarebbero pronti a pagare una cifra vicina ai 10 milioni di euro.