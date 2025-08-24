Fiorentina, Pioli pareggia con il Cagliari: "Ci è sfuggita per poco. Ecco perché Dzeko non ha giocato"

Il campionato della Fiorentina è iniziato con un pareggio per 1-1 in casa del Cagliari al termine di una sfida combattutissima. La Viola, reduce dalla vittoria nell'andata dei preliminari di Conference League con gli ucraini del Polissya, si è fatta sfuggire il successo al 94', quando Luperto ha segnato il gol del pari dopo l'iniziale vantaggio firmato da Mandragora . Un risultato che Pioli ha reputato giusto: "Nel primo tempo abbiamo fatto fatica, ma nel secondo abbiamo trovato le giuste distanze, giocando meglio".

"Siamo andati vicinissimi alla vittoria. Adesso pensiamo a giovedì"

"Per lo svolgimento della partita probabilmente il risultato è anche giusto - ha spiegato Pioli su Dazn -. Ma è anche vero che siamo andati vicinissimi alla vittoria e dovevamo difendere meglio sulla situazione del loro gol. La vittoria ci è sfuggita per poco. Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene in Conference, ma sapevo che alla lunga avremmo potuto pagare qualcosa. Vedo la giusta attenzione e le qualità. Ora recuperiamo le energie per giovedì. Non credo che siano stati solo i cambi, nel secondo tempo abbiamo alzato la qualità nel palleggio e abbiamo spinto di più. Mandragora è un giocatore importante e ci darà una mano, come ogni nostro calciatore. Dzeko e Kean sono due attaccanti completamente diversi e possono giocare insieme".

L'errore sul gol e la scelta su Dzeko

L'allenatore ha proseguito la sua analisi sul match: ", è stata una partita difficile e complicata, ma ormai l'avevamo in mano. Nel primo tempo abbiamo giocato con poco ritmo, poi siamo andati meglio. Per lo sviluppo della partita il pareggio forse è il risultato più giusto, ma ormai eravamo lì. Peccato, siamo mancati nelle posizioni in fase difensiva. E poi prima del fallo da cui è nato il gol la palla ce l'avevamo noi,". Pioli ha concluso le sue riflessioni sul pareggio e successivamente ha fatto chiarezza sull'esclusione di Dzeko: "Avevamo di fronte un buon Cagliari. Comunque, fa parte del percorso. La squadra ha lottato con voglia e generosità. Dzeko?".