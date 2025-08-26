Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Kean, che parole sulla Fiorentina: "Ero in un buco nero, mi hanno aiutato e..."

Le dichiarazioni dell'attaccante classe 2000, che sogna anche i Mondiali con l'Italia l'anno prossimo
3 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Moise Kean si racconta a cuore aperto sulle pagine di GQ Italia, dove è protagonista della cover story di settembre. L’attaccante della Fiorentina ha parlato del suo percorso, delle difficoltà affrontate e delle nuove motivazioni trovate in maglia viola: "La Fiorentina è riuscita a tirare fuori il meglio di me, mi ha offerto un grandissimo aiuto. Sentivo di essere precipitato in un buco nero, il club mi ha dato un’enorme fiducia e personalmente ci tenevo a non deludere una squadra e una piazza che mi hanno accolto in un modo così positivo, a ripagare delle persone che mi hanno dato una possibilità così importante". Un percorso di sacrifici cominciato molto presto: "Per giocare a calcio, quando avevo solamente 13 anni, ho lasciato tutto: mia madre, la mia famiglia, i miei amici, la strada. È stato brutto. Ed è stato anche, tra virgolette, un rischio: una volta che avevo scelto di andare via, dovevo per forza tornare indietro con qualcosa tra le mani".

GIOCA ORA AL FANTACUP: con voti ufficiali e probabili formazioni di Fantacalcio®

Kean: "Scendere in campo con la Nazionale è una cosa unica"

Lo sguardo va poi alla Nazionale, con cui il classe 2000 ha un rapporto speciale: "Io ho avuto e ho un rapporto molto intenso con la Nazionale italiana. Per me scendere in campo con la maglia azzurra è una cosa unica, un sogno che avevo da piccolo e che si realizza ogni volta. Stiamo per iniziare la stagione che porta alla Coppa del Mondo, e nella mia testa ci sono sempre le immagini e le emozioni che ho vissuto nel 2006: avevo sei anni, mi ritrovavo nella piazzetta del mio quartiere insieme a tutti gli amici, avevo il ghiacciolo in bocca e guardavo le partite dei Mondiali. Ero lì, speravo che l’Italia vincesse e adesso ci sono io a giocare con la Nazionale. Ecco, questa è una sensazione indescrivibile".

"La Serie A è diventata molto più competitiva"

Infine, l’analisi sul campionato appena iniziato: "Sono tornato a casa dopo le mie esperienze all’estero, in Inghilterra e in Francia e devo dire che ho avvertito un netto miglioramento. La Serie A si sta aprendo a livello tattico ma soprattutto a livello mentale: il campionato è diventato molto più competitivo, ci sono moltissimi giovani che hanno tanta voglia di far bene. È bello giocare in un contesto del genere, è bello intercettare e vivere una crescita di questo tipo".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

L'espulsione di Kean"Rinnovo Kean? Ai dettagli"