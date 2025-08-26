Inzaghi punta Comuzzo: l'offerta pazzesca dell'Al-Hilal per la Fiorentina

© ANSA
L'Al-Hilal ha presentato un'offerta alla Fiorentina per Pietro Comuzzo. Il club saudita, allenato da Simone Inzaghi, è piombato sul difensore classe 2005, mettendo sul tavolo del club toscano un'offerta da 35 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore.
Comuzzo nel mirino dell'Al-Hilal di Inzaghi
Comuzzo, schierato titolare nella prima giornata di campionato da Stefano Pioli, nella quale la Fiorentina non è andata oltre l'1-1 sul campo del Cagliari, è così un obiettivo dell'Al-Hilal. La decisione del club viola circa l'offerta passerà anche dalla volontà del calciatore stesso di decidere se trasferirsi nel campionato saudita.