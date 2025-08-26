Fiorentina: primo allenamento per Piccoli, due giornate di squalifica per Kean

Primo allenamento con la maglia della Fiorentina per Roberto Piccoli , arrivato in questa sessione di mercato dal Cagliari . Questa mattina, l'attaccante classe 2001 ha lavorato agli ordini di Stefano Pioli al Viola Park, a due giorni dalla sfida di Conference League con il Polissya e a pochi passi dal match con il Torino di Marco Baroni. Intanto, in vista di giovedì, Moise Kean è stato sanzionato con due giornate di squalifica dopo il rosso diretto incassato nell'andata dei playoff con la formazione ucraina.

Fiorentina, primo allenamento per Piccoli. Due turni di squalifica per Kean

Primi passi nel mondo viola per Roberto Piccoli, acquistato dal club di Rocco Commisso per rinforzare il parco attaccanti a disposizione di Stefano Pioli. Ieri il completamento delle visite mediche utili ad ottenere l'idoneità sportiva, oggi il lavoro sul campo. Il nuovo numero 91 della Fiorentina, apparso subito in buone condizioni, si farà trovare pronto per l'impegno di campionato con il Torino, non potendo prendere parte ai playoff di Conference League. Per il doppio confronto con il Polissya, infatti, la lista UEFA è stata consegnata prima dell'arrivo dell'ex Cagliari. In caso di passaggio del turno, invece, potrà regolarmente essere inserito nell'elenco dei calciatori arruolabili per la fase campionato del torneo continentale. Giovedì, assente anche lo squalificato Moise Kean, espulso nella partita d'andata e punito con due giornate di squalifica. Nella circostanza, non è stata riscontrata la violenza del gesto all'avversario che ha portato poi al suo cartellino rosso. Il difensore del Polissya, infatti, aveva tirato in maniera evidente i capelli del centravanti della Nazionale italiana. In dubbio Lucas Beltran, finora escluso dai convocati perché fuori dal progetto tecnico. Al momento, per la gara in programma sul neutro del "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, sono stati venduti circa 4000 biglietti.