Fiorentina, Pioli detta le regole: "Mercato solo per migliorare. Dzeko pronto". Fazzini: "Tanta voglia di giocare"

È giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani affronterà il match di ritorno del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polissya, già regolati all'andata con uno 0-3 che ha ampiamente ipotecato la qualificazione alla fase a gironi. In conferenza stampa, allora, Stefano Pioli parla della partita, ma approfitta anche per fare il punto della situazione in casa viola, dal mercato ai singoli già in organico.
"Cambierò formazione"
Per quanto riguarda la sfida di ritorno con il Polissya, quasi una formalità, Pioli annuncia: "Qualcosa cambierà nella formazione, se le scelte di Cagliari andavano nella ricerca di una continuità, quella di domani sarà la terza gara in una settimana, e domenica avremo la quarta trasferta consecutiva. Cambierò qualcosa, ma saremo comunque equilibrati e preparati per la partita. Sono certo di avere un'ottima squadra".
"Con Dzeko possiamo fare un po' di tutto..."
Tra le novità, certamente l'impiego di Dzeko, finalmente a disposizione di Pioli, che spiega come intende sfruttare la classe e l'esperienza del centravanti bosniaco: "Sta bene, aveva qualche problemino la settimana scorsa ma ha fatto una buona preparazione ed è pronto per giocare. Edin è più un centravanti di manovra che di profondità, ma è in grado di fare sia l'uno che l'altro. Sà venire incontro a raccordare, mentre altri garantiscono profondità, con lui al centro dell'attaco possiamo fare un po' tutto".
Da Piccoli a Fagioli, il pensiero di Pioli
Non solo Dzeko, perché Pioli risponde volentieri anche alle domande sul nuovo innesto Piccoli, ma anche sul ruolo che si ritaglierà Fagioli: "Quello di Piccoli è un innesto importante, perché ci dà caratteristiche di profondità, che al momento non abbiamo. Si è presentato con grande determinazione ed è quello che cerchiamo a Firenze dai nuovi innesti, lui ha avuto subito l'atteggiamento giusto. Fagioli? È il classico costruttore di gioco, dinamico e continuo ed in grado di costruire il gioco da solo. Ma proveremo diverse soluzioni, anche se al momento lo vedo più ale centro del gioco che in posizione avanzata".
Fazzini non vede l'ora: "Pronto a dare il mio contributo"
In conferenza stampa al fianco del mister, anche il giovane Fazzini, che scalpita dopo l'apparizione di Cagliari in vista di un possibile debutto dal primo minuto: "Ancora non sappiamo chi giocherà, ma spero di far parte della partita e dare il mio contributo. Sono a disposizione e disponibile per giocare in tutti i ruoli. Il ballottaggio con Gudmundsson? Siamo simili come calciatori, ma lui ha tanta qualità, da cui cerco di prendere spunto. Qui mi sto trovando benissimo e ho tanta voglia di giocare e di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".
È giornata di vigilia in casa Fiorentina, che domani affronterà il match di ritorno del preliminare di Conference League contro gli ucraini del Polissya, già regolati all'andata con uno 0-3 che ha ampiamente ipotecato la qualificazione alla fase a gironi. In conferenza stampa, allora, Stefano Pioli parla della partita, ma approfitta anche per fare il punto della situazione in casa viola, dal mercato ai singoli già in organico.
"Cambierò formazione"
Per quanto riguarda la sfida di ritorno con il Polissya, quasi una formalità, Pioli annuncia: "Qualcosa cambierà nella formazione, se le scelte di Cagliari andavano nella ricerca di una continuità, quella di domani sarà la terza gara in una settimana, e domenica avremo la quarta trasferta consecutiva. Cambierò qualcosa, ma saremo comunque equilibrati e preparati per la partita. Sono certo di avere un'ottima squadra".