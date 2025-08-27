Fiorentina, Pioli detta le regole: "Mercato solo per migliorare. Dzeko pronto". Fazzini: "Tanta voglia di giocare"

Tra le novità, certamente l'impiego di Dzeko , finalmente a disposizione di Pioli, che spiega come intende sfruttare la classe e l'esperienza del centravanti bosniaco: "Sta bene, aveva qualche problemino la settimana scorsa ma ha fatto una buona preparazione ed è pronto per giocare. Edin è più un centravanti di manovra che di profondità, ma è in grado di fare sia l'uno che l'altro. Sà venire incontro a raccordare, mentre altri garantiscono profondità, con lui al centro dell'attaco possiamo fare un po' tutto".

Da Piccoli a Fagioli, il pensiero di Pioli

Non solo Dzeko, perché Pioli risponde volentieri anche alle domande sul nuovo innesto Piccoli, ma anche sul ruolo che si ritaglierà Fagioli: "Quello di Piccoli è un innesto importante, perché ci dà caratteristiche di profondità, che al momento non abbiamo. Si è presentato con grande determinazione ed è quello che cerchiamo a Firenze dai nuovi innesti, lui ha avuto subito l'atteggiamento giusto. Fagioli? È il classico costruttore di gioco, dinamico e continuo ed in grado di costruire il gioco da solo. Ma proveremo diverse soluzioni, anche se al momento lo vedo più ale centro del gioco che in posizione avanzata".