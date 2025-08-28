Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Fiorentina, una lettera commovente per ricordare l'alpinista Luca Sinigaglia

Prima del fischio d'inizio del match di Conference League a Reggio Emilia contro il Polissya il messaggio commemorativo del club viola
Fiorentina, una lettera commovente per ricordare l'alpinista Luca Sinigaglia© LAPRESSE
1 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

A Reggio Emilia, prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Polissya, valida per la qualificazione alla Fase Campionato di Conference League, il club viola ha ricordato l'alpinista Luca Sinigaglia, scomparso a Ferragosto in Kirghizistan nel tenattivo di salvare la sua compagna di cordata Natalia Nagovitsyna.

"Ricordiamo Luca, grande tifoso viola, per il suo gesto eroico"

La lettera della Fiorentina: "Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina vogliono oggi ricordare Luca Sinigaglia, l’alpinista scomparso tragicamente lo scorso 15 agosto in Kirghizistan. Luca era un grande tifoso viola, un vero appassionato, ma, soprattutto, lo ricordiamo per il suo gesto eroico, ha sacrificato la sua vita per cercare di salvare una sua compagna di cordata. Il Club si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.Tifosi viola, ricordiamo tutti Luca con un grande applauso che vogliamo rivolgere anche alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina-PolissyaDove vedere Fiorentina-Polissya