Fiorentina, una lettera commovente per ricordare l'alpinista Luca Sinigaglia

"Ricordiamo Luca, grande tifoso viola, per il suo gesto eroico"

La lettera della Fiorentina: "Il Presidente Commisso, la Dirigenza e tutta la Fiorentina vogliono oggi ricordare Luca Sinigaglia, l’alpinista scomparso tragicamente lo scorso 15 agosto in Kirghizistan. Luca era un grande tifoso viola, un vero appassionato, ma, soprattutto, lo ricordiamo per il suo gesto eroico, ha sacrificato la sua vita per cercare di salvare una sua compagna di cordata. Il Club si stringe al dolore della famiglia e porge le più sentite condoglianze.Tifosi viola, ricordiamo tutti Luca con un grande applauso che vogliamo rivolgere anche alla sua famiglia e ai suoi affetti più cari".