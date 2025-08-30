Ufficiale, Moise Kean rinnova con la Fiorentina fino al 30 giugno 2029

FIRENZE - L’ACF Fiorentina ha ufficializzato oggi il prolungamento del contratto con l’attaccante Moise Kean, estendendo la sua permanenza in maglia viola fino al 30 giugno 2029. Continua così la bella storia tra la punta e il club viola. “Sin da quando ci siamo seduti a parlare con Moise insieme ad Alessandro Ferrari e Daniele Pradè a Cagliari lo scorso 21 aprile, abbiamo spiegato a Moise quanto eravamo contenti di lui e delle sue prestazioni. Contemporaneamente ho visto nel ragazzo l’affetto e la gratitudine nei confronti della Fiorentina, e di tutta Firenze”.
La felicità di Kean e il rinnovo
Dalle voci di mercato alla firma sul nuovo contratto. Inizia un nuovo capitolo per Kean alla Fiorentina: “Ringrazio il Presidente Commisso e tutta la Dirigenza per l’affetto e il supporto che mi hanno sempre dimostrato dal mio arrivo a Firenze. Tutti hanno creduto in me e non potevo deludere tutta questa fiducia... il loro amore per questi colori sarà sicuramente per me una forte motivazione a fare ancora meglio, insieme al mister e ai miei compagni, nella nuova stagione appena iniziata”.