Pradè lancia la Fiorentina: "Prova di forza sul mercato, il nostro obiettivo è chiaro"

Un punto sul mercato che è stato proiettando lo sguardo avanti con ambizione. Daniele Pradè , direttore sportivo della Fiorentina , è intervenuto in conferenza stampa al Viola Park: ha commentato l'estate di trattative della Viola e illustrato quali sono gli obiettivi nel breve e lungo termine che il club punta a raggiungere.

Pradè: "L'obiettivo di quest'anno è vincere qualcosa"

Pradè ha spiegato: "L'obiettivo di quest'anno ovviamente è quello di vincere qualcosa, è normale. Ci siamo arrivati a un passo: abbiamo fatto tre finali, le abbiamo perse; l'anno scorso ci siamo fermati in semifinale di Conference League e abbiamo fatto 65 punti in campionato. Sono tanti. Siamo arrivati sesti e negli ultimi anni la sesta ha fatto l'Europa League. Questo un po' lo sentiamo addosso perché per noi l'Europa League sarebbe stata una grande soddisfazione. L'obiettivo è quello di migliorarsi sempre. Dopo la contestazione dello scorso anno ho pensato a fare un passo indietro, questo è vero. Cosa mi ha spinto a rimanere? La fiducia del presidente, la connessione che ho con Ferrari, Goretti, Angeloni, Nicolini, Ottaviani e tutti gli altri.".

Fiorentina, Pradè: "Il mercato ha dato dimostrazione della forza della società"

Sul mercato Pradè ha aggiunto: "Quello di quest'anno è stato un mercato che ha dato la dimostrazione della forza di questa società. Tra riscatti e acquisti, abbiamo speso 92 milioni di euro. Quando ci sono investimenti del genere, capisci qual è il volere di questa società. Piccoli? Quando abbiamo sentito Angelini e Giulini ci hanno chiesto 30 milioni. La trattativa col Cagliari parte da molto prima. C'erano anche altre squadre su Roberto. Secondo me per un attaccante, oggi, 25 milioni è una cifra anche bassa. Piccoli è un giocatore forte, che completa il reparto. Questo fine settimana hanno segnato tre gol Kean e tre gol Dzeko, per noi è motivo d'orgoglio. Abbiamo tre punte veramente forti, ci sentiamo veramente completi".