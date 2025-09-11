Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Da Kean a Comuzzo, tutte le verità del mercato della Fiorentina svelate da Pradè

Il direttore sportivo viola fa il punto sulla stagione 2025-26: "Il rinnovo di Moise è una soddisfazione per tutti"
Alessandro Di Nardo
4 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - Dal 27 maggio al 10 settembre. Dopo centosei giorni Daniele Pradè torna a parlare: stessa location - il Wind Media Center del Viola Park -, stesso soggetto, toni diversi, meno elettrici. "L'ultima volta che ci siamo visti, a fine maggio, era il giorno prima delle dimissioni di Palladino, una notizia che ci ha colto di sorpresa. Da lì abbiamo iniziato a riprogrammare contattando subito Stefano Pioli, non abbiamo pensato ad altri". Ha esordito così il ds della Fiorentina, che poi ha fatto il consueto punto di fine mercato. 

Kean e Piccoli

Alla fine Moise Kean è rimasto: "Abbiamo lasciato tutto nelle mani del ragazzo, la nostra decisione l'avevamo già presa. Il suo rinnovo è una soddisfazione per tutti. Finora c'è costato solo 15 milioni. Moise ha sposato Firenze e la Fiorentina. Quando è felice può riuscire a fare qualsiasi cosa". Accanto a lui arriva un altro centravanti pesante, Roberto Piccoli, anche solo per l'investimento (25 milioni più 2 di bonus): "Il Cagliari ci ha chiesto 30 milioni, portare via un attaccante a 25 milioni è anche poco per i prezzi di oggi. Non è venuto per sostituire Kean in vista di una futura cessione, ma è un profilo che seguivamo da tempo". 

Obiettivi e contestazione

La Fiorentina ha alzato l'asticella, anche sul mercato, con 92 milioni spesi, come ricorda Pradè: "L'obiettivo era patrimonializzare la rosa dopo i tanti prestiti dello scorso anno. Abbiamo resistito anche a offerte importanti, per Gosens e Pablo Marí ad esempio, due leader per noi. Vogliamo vincere qualcosa, è normale anche perché ci siamo arrivati vicino". Poi una carezza all'ex tecnico Palladino: "Fare 65 punti non era scontato. Ha fatto un ottimo lavoro e forse alcune volte sono stato troppo entrante nelle dichiarazioni, penso a Monza, Verona e Venezia, ma quello è anche il mio compito". Il ds è tornato anche sulla contestazione di inizio giugno, quando la Curva Fiesole gli chiese di farsi da parte: "Ci ho pensato a fare un passo indietro. Ma non credo di aver mai trovato, e forse non ritroverò più, un'unione simile da altre parti". Un commento poi sui rinnovi: "Il monte ingaggi è aumentato ma era logico con gli sforzi fatti per De Gea e Kean. Sui rinnovi stiamo lavorando, con Mandragora ci incontreremo a breve. Su Dodo posso, purtroppo i rapporti con l'agente non sono facilissimi ma lui si sta allenando alla grande". 

Comuzzo e gli altri

Anche Comuzzo è rimasto, nonostante il pressing dell'Al-Hilal: "Simone Inzaghi lo voleva ma lui ha deciso di rimanere qui e siamo contenti. Se 35 milioni per un difensore sono una cifra irrinunciabile? Da direttore rispondo di sì. Ma io sono un dirigente e la proprietà è un'altra cosa". Infine, un commento sull'uscita in prestito di Lucas Beltran e su due colpi sfumati: "Da Lucas potevamo incassare di più ma lui ha detto no a Flamengo e Cska per ragioni comprensibili. Tifiamo per lui e per il Valencia, anche perché nell'accordo c'è un bonus a ogni gol che segna. Kessié? Voleva tornare in Italia e l'ha detto a Pioli, ma era impossibile far quadrare i conti. Su Lindelöf eravamo avanti ma era tutto legato a Comuzzo, mi scuso con lui perché non ci abbiamo fatto una bella figura".  

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Pradè lancia la FiorentinaFiorentina, ansia Gudmundsson