Pioli lancia la Fiorentina: "Napoli e Conte il top. Ma sarà il campo a dire chi è più forte"

Il tecnico viola alla vigilia della sfida con i campioni d'Italia: "Antonio è tra i migliori al mondo, ma noi ce la giocheremo"
Pioli lancia la Fiorentina: "Napoli e Conte il top. Ma sarà il campo a dire chi è più forte"
Fiorentina

Fiorentina

"Il Napoli è la squadra che si è rafforzata maggiormente sul mercato ed è guidata da Antonio Conte, uno dei migliori allenatori al mondo". Stefano Pioli, tecnico della Fiorentina, presenta così il match tra i viola e i campioni d'Italia, in programma al Franchi e valevole per la terza giornata di campionato. "Per noi sarà sicuramente una grande emozione tornare a giocare davanti ai nostri tifosi - ha esordito il tecnico dei toscani - e lo faremo contro il Napoli". Di Antonio Conte, "uno tra i top del mondo per l’identità che sa dare alle sue squadre e per i titoli che ha vinto. Abbiamo preparato tante strategie ma poi saranno i giocatori a fare la differenza”.

Pioli e la sfida al Napoli: "Daremo il massimo"

Pioli è conscio del valore dell'avversario, ma è convinto delle qualità dei viola: "Sarà il campo a dire chi è il più forte. Loro sono i campioni d'Italia e sul mercato si sono rinforzati tantissimo: restano i favoriti per il titolo. Hanno un centrocampo completo, tante alternative e un ottimo allenatore, ma noi daremo il massimo". Il Napoli, secondo Pioli "è molto forte sulle palle inattive e hanno tante soluzioni: soprattutto a destra. Abbiamo studiato le loro situazioni offensive". Contro gli azzurri, il tecnico viola rischia di perdere Gudmusndsson: "Ha un problema alla caviglia, valuteremo domani. La mia mentalità non è pensare alla partita precedente, ma al presente, sarà la partita a dirci a che punto siamo". Chiusura dedicata a Kean, protagonista con la maglia della Nazionale: "E' molto forte, ha ancora dei margini di miglioramento, soprattutto negli smarcamenti".

