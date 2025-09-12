Bove ringrazia la Fiorentina: "Sei stata due volte rinascita"

Bove alla Fiorentina: "Mi piace pensare che la nostra storia non finisca qui"

"Ti ringrazio dal profondo del cuore. Mi sei stata vicina nel momento più difficile della mia vita e questo non lo dimenticherò mai.

Ci abbiamo provato in tutti i modi… Mi piace pensare però, che la nostra storia insieme non finisca qui!". Questa la prima parte della lettera di Bove, dedicata al club. Quindi, nel secondo blocco i destinatari sono i cittadini e tifosi: "Cari Fiorentini, in così poco tempo, siete riusciti ad occupare un posto speciale nel mio cuore. Porterò sempre con me il vostro amore incondizionato. Il nostro spirito guerriero mai sarà domato!". Bove ha fatto ritorno nella giornata di ieri, 11 settembre, al Viola Park, salutando i vecchi compagni. Nella terza parte del suo messaggio, il giocatore si è riferito direttamente alla città: "Cara Firenze, sono arrivato in un momento di debolezza e mi hai fatto subito sentire a casa. Poi sono caduto, e mi hai dato la forza di Rialzarmi. Te ne sarò per sempre grato! Firenze sei stata due volte Rinascita". Firmato Edoardo.