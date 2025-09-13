Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Fiorentina-Napoli, Gudmundsson fuori dai convocati, Sabiri lascia il ritiro

L'islandese non è ancora al meglio dopo l'infortunio subito nel corso degli impegni con la propria nazionale
Fiorentina-Napoli, Gudmundsson fuori dai convocati, Sabiri lascia il ritiro
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Alfred Gudmundsson non prenderà parte a Fiorentina-Napoli. Il trequartista islandese non è stato inserito nella lista di Stefano Pioli dei calciatori che prenderanno parte alla sfida di questa sera al Franchi. Il giocatore è ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio subito durante gli impegni in nazionale con l'Islanda.

I convocati di Pioli

La Fiorentina torna a giocare al Franchi 118 giorni dopo. Per la sfida, contro i campioni di casa in carica, questa la lista dei convocati di Stefano Pioli per la  Comuzzo, Dodò, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Kean, Kouadio, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

Sabiri non prenderà parte alla partita

Dopo aver diramato la lista dei convocati, la Fiorentina ha pubblicato un comunicato nel quale ha annunciato che Sabiri non prenderà parte alla partita. "ACF Fiorentina informa che Sabiri ha lasciato il ritiro per motivi familiari e non sarà dunque disponibile per la partita di stasera". Pioli dovrà quindi fare a meno del centrocampista.

 

 

 

 

