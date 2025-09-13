Alfred Gudmundsson non prenderà parte a Fiorentina-Napoli. Il trequartista islandese non è stato inserito nella lista di Stefano Pioli dei calciatori che prenderanno parte alla sfida di questa sera al Franchi. Il giocatore è ancora alle prese con il recupero dopo l'infortunio subito durante gli impegni in nazionale con l'Islanda.

I convocati di Pioli

La Fiorentina torna a giocare al Franchi 118 giorni dopo. Per la sfida, contro i campioni di casa in carica, questa la lista dei convocati di Stefano Pioli per la Comuzzo, Dodò, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fazzini, Fortini, Gosens, Kean, Kouadio, Lamptey, Lezzerini, Mandragora, Marì, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Ranieri, Richardson, Sabiri, Sohm, Viti.

Sabiri non prenderà parte alla partita

Dopo aver diramato la lista dei convocati, la Fiorentina ha pubblicato un comunicato nel quale ha annunciato che Sabiri non prenderà parte alla partita. "ACF Fiorentina informa che Sabiri ha lasciato il ritiro per motivi familiari e non sarà dunque disponibile per la partita di stasera". Pioli dovrà quindi fare a meno del centrocampista.