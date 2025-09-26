Pioli scuote la Fiorentina: "Non sono contento, ma restano sogni e ambizioni" 

La Fiorentina ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato: è un dato di fatto. Stefano Pioli però è fiducioso e si presenta in conferenza stampa in vista del derby contro il Pisa, che manca da 34 anni nel massimo campionato: "Il mio stato d'animo? Sto bene ma non posso essere contento dei risultati e del fatto che non abbiamo ancora vinto una partita. Sono concentrato per dare le migliori indicazioni alla squadra. Conosciamo l'importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo. Settanta giorni fa eravamo qua con sogni e ambizioni e questi devono esserci ancora, ma serve tanto lavoro e tanto sacrificio e onestamente è ciò che sto vedendo nella squadra. Ho le mie idee e cerco di trasmetterle ai giocatori, che poi sono loro che vanno in campo. Non manca tanto secondo me, ma è la differenza che passa fra il vincere e il perdere. Abbiamo forzato un po', è normale che mi aspetto dei miglioramenti in tante situazioni".
Fiorentina, Pioli presenta il derby contro il Pisa
Lamptey non ci sarà per Pisa-Fiorentina a causa di un grave infortunio al ginocchio: "Le manovre in campo e poi anche fatte mercoledì erano negative, poi con gli esami si è scoperto che il legamento non teneva e si è arrivati all'operazione. Mi dispiace, si era inserito molto bene con belle caratteristiche per noi. E' dispiaciuto, ma tranquillo". La speranza di Pioli è di ottenere comunque i tre punti: "Credo che non manca tanto in tutte le cose, ma manca ciò che fa la differenza per vincere le partite. Mi aspetto dei miglioramenti in diverse situazioni e se lo aspetta anche la squadra, abbiamo lavorato bene durante la settimana.. De Gea e Gosens? Io le scelte le faccio in base alla partita scorsa, agli allenamenti e alla partita da affrontare. Per quanto riguarda i leader della squadra, sono sempre sul pezzo, disponibili e danno tutto ciò che hanno. Se alcuni stanno rendendo meno del previsto? E' una giusta valutazione. La crescita della squadra deve passare dalla crescita dei singoli. Dobbiamo crescere come situazioni di gioco e collettivo, ma se ogni singolo riesce a performare meglio sale automaticamente anche il livello della squadra".