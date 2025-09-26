Pioli scuote la Fiorentina: "Non sono contento, ma restano sogni e ambizioni" 

La Fiorentina ha iniziato la stagione con il freno a mano tirato: è un dato di fatto. Stefano Pioli però è fiducioso e si presenta in conferenza stampa in vista del derby contro il Pisa, che manca da 34 anni nel massimo campionato: "Il mio stato d'animo? Sto bene ma non posso essere contento dei risultati e del fatto che non abbiamo ancora vinto una partita. Sono concentrato per dare le migliori indicazioni alla squadra. Conosciamo l'importanza della prossima partita e che il nostro inizio non è quello che volevamo. Settanta giorni fa eravamo qua con sogni e ambizioni e questi devono esserci ancora, ma serve tanto lavoro e tanto sacrificio e onestamente è ciò che sto vedendo nella squadra. Ho le mie idee e cerco di trasmetterle ai giocatori, che poi sono loro che vanno in campo. Non manca tanto secondo me, ma è la differenza che passa fra il vincere e il perdere. Abbiamo forzato un po', è normale che mi aspetto dei miglioramenti in tante situazioni".