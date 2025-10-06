Fiorentina, non succedeva da quasi 100 anni: il dato da brividi sulla partenza in campionato

La Fiorentina di Pioli ha fatto i conti ieri con una pesante sconfitta casalinga per 1-2 contro la Roma al Franchi, segnando la terza battuta d’arresto consecutiva in casa in questo campionato di Serie A. Questo tris di ko interni rappresenta un evento raro, che non si verificava dalla stagione 1928-1929, quasi un secolo fa. All’epoca, la Fiorentina, ancora biancorossa e di casa all’ex Velodromo Libertas, perse contro Ambrosiana (3-0), Genoa (2-1) e Lazio (4-0, la sfida fu giocata sul neutro a Modena), finendo ultima e venendo esclusa dal primo storico campionato di Serie A a girone unico.
Fiorentina, gli altri record negativi
Non è l’unico record negativo per i viola in questa stagione: per la terza volta nella storia, la Fiorentina non ha ottenuto vittorie nelle prime sei giornate di Serie A, un fatto accaduto solo nelle stagioni 1935-1936 e 1977-1978. In entrambi quei campionati, la squadra riuscì a salvarsi dalla retrocessione solo all’ultimo respiro. Insomma, quello di adesso è un avvio di stagione complicato che mette la formazione di Pioli di fronte a un passato poco incoraggiante.