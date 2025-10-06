Crisi Fiorentina, il durissimo comunicato della curva Fiesole a Commisso: "Devi cacciare Pradé"

Il ko con la Roma e la classifica sempre più preoccupante (che rispecchia un inizio di stagione negativo), ha esasperato i tifosi della Fiorentina. La Curva Fiesole, attraversio un comunicato, ha chiesto ufficialmente al presidente Commisso di "cacciare il direttore sportivo Daniele Pradè", ritenendolo come il responsabile principale del momento difficile che la squadra sta passando. “Come la nostra storia spesso ci impone ci troviamo a dover affrontare un altro periodo particolarmente duro, di lotta, dove ci sarà bisogno di tutti (uniti) per venire fuori da questa situazione. Nessuno si aspettava una partenza del genere e questo ha sicuramente incentivato i malumori di una piazza che vive il rapporto con la propria squadra in maniera viscerale e spesso anche irrazionale. La voglia di vedere l’amata compagine cittadina pareggiare in gloria la curva e la città è talmente forte che ci porta inevitabilmente a volere qualcosa in più. Finito il mercato avevamo dato il benvenuto ai nuovi facendo il solito saluto di inizio anno alla squadra chiedendo di gettare sempre il cuore oltre l’ostacolo in ogni contesa con la maglia zeppa di sudore”, hanno scritto i tifosi della Fiorentina.