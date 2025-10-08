Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

A Firenze tutti contro uno solo: dàlli al Pradè!

Leggi il commento del Direttore del Corriere dello Sport - Stadio
A Firenze tutti contro uno solo: dàlli al Pradè!
Ivan Zazzaroni
2 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

C’è tutto il calcio minato per minato, ci sono tutte le incongruenze, tutti gli eccessi di un mondo che nella sconfitta insegue ossessivamente colpevolezze, nel pessimo rapporto tra la tifoseria più calda e presente della Fiorentina e Daniele Pradè

Da mesi il dirigente è contestato aspramente poiché ritenuto il primo responsabile della crisi. Pradè ha fatto secco Palladino (decisione che non ho condiviso ma che rientrava nelle sue competenze, non nelle nostre). Pradè ha firmato un mercato sbagliato, giudizio che fino a metà agosto non era lo stesso di tifoseria e stampa. Pradè ha voluto Pioli. E sospetto che l’elenco degli errori imputabili non si esaurisca qui. 

Fino a poche settimane fa Pioli era il figliol prodigo che rientrava a casa, adorato, invocato. Fino a poche settimane fa il mercato era considerato eccellente. 

E allora dove ha sbagliato Pradè? Nel non riuscire a convincere Comuzzo ad andare da Inzaghi garantendo 30 milioni alla Fiorentina? L’affare era stato concluso, ma il ragazzo non se l’è sentita di trasferirsi in Arabia a vent’anni: aveva e ha il diritto di decidere della propria vita e carriera. L’operazione avrebbe consentito a Pioli di ricevere Lindelöf e rendere più solida la difesa che è il punto di fragilità più evidente. Pioli la aggiusterà in fretta: solo a quel punto la Fiorentina recupererà il proprio valore effettivo e Pradè potrà dormire sonni più tranquilli. 

Dice Coelho: come può la freccia fare centro se non hai chiaro qual è il bersaglio?

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Fiorentina, dato da brividiCrisi Fiorentina