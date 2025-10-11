Pioli, cinque mosse per rilanciare la Fiorentina: ecco il programma

Ma nemmeno va lasciato al suo “destino” e allora il doppio trequartista , cioè due che abbiano nelle loro corde inventiva, tendenza a verticalizzare e assist, può essere la soluzione giusta per garantirgli assistenza senza sovrapposizioni dannose. Non a caso, il tecnico parmigiano l’ha proposta nelle ultime due partite, prima a Pisa e poi contro la Roma mettendo Gudmundsson e Fazzini alle spalle di Kean : meglio l’ ex Empoli dell’islandese la cui involuzione è sotto gli occhi di tutti e uno dei pensieri più grande dentro al Viola Park .

Pioli, rombo nel mezzo

Un passo indietro dalla trequarti per arrivare al centrocampo vero e proprio, lì dove gioco e azioni nascono e si sviluppano. Con un osservato speciale che è Nicolussi Caviglia, destinatario del ruolo da regista per doti naturali. L’inserimento tecnico procede con qualche difficoltà e la gara con la Roma l’ha confermato, però la strada è quella perché la Fiorentina ha bisogno di uno che costruisce gioco, che detta ritmi e tempi, e quindi Pioli insisterà sull’ex Venezia. Semmai, il passaggio successivo potrebbe essere una mediana col rombo per dare più alternative a Nicolussi Caviglia vertice basso.

Fagioli e i suoi fratelli

Infine, non ultimo certo per importanza, il programma prevede il recupero e il rilancio di quei calciatori che, per una ragione o per l’altra, finora non sono riusciti a garantire un rendimento all’altezza delle aspettative con naturali ripercussioni su quello della Fiorentina. Tipo, Fagioli, Dodo e Gosens: tre dal peso specifico non banale nella squadra viola.