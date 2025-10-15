Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

Pioli e il voto dei senatori: la Fiorentina chiede la fiducia

Il tecnico confida nella carica dei più esperti per uscire dalla crisi: De Gea, Gosens e Dzeko (in tre hanno oltre 2.000 presenze con i club) devono trascinare il gruppo
Francesco Gensini
4 min
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

FIRENZE - David De Gea oltre 700 partite, Gosens quasi 450, Dzeko a un passo dalle 1.000 (sì, mille, non è un errore) nel lungo cammino dallo Zeljeznicar di Sarajevo a Firenze con la Nazionale compresa. Tre non a caso, tre che rappresentano il “Senato” della Fiorentina per dire che questo non è il momento di guardare chi ha giocato tanto o poco, chi ha corrisposto alle aspettative e chi no. Questo è il momento che ognuno al Viola Park e dentro la squadra di Pioli faccia la parte che gli appartiene e, a maggior ragione quei calciatori che hanno un bagaglio tale di esperienze e di situazioni belle e brutte nella loro ultra-decennale carriera e spesso ricca di onori, da avere quasi l’obbligo di indicare la strada al gruppo per uscire da una situazione preoccupante. Più a livello psicologico-mentale che di classifica, sebbene siano i tre punti in sei partite e il quart’ultimo posto a provocare dolore agli occhi e al cuore dei tifosi.

Il blocco mentale della Fiorentina

Però, è la fragilità dimostrata ad avere lasciato il segno in negativo, specie perché inattesa. La Fiorentina non ha saputo imporsi contro avversari che le rendevano qualcosa a livello tecnico e qualitativo, oppure ha subìto gioco e situazioni contro avversari ugualmente forti o anche più forti, sempre pagando dazio sotto il profilo della personalità e dell’identità. Proprio ciò che non avresti mai detto da una squadra che ha De Gea, Gosens e Dzeko, ma anche Pongracic, Dodo, Mandragora, Gudmundsson e Kean: perché non è solo una questione di età o di partite disputate. Quando le cose vanno male, come male stanno andando in campionato, è necessario il contributo di tutti, ma di qualcuno di più e allora il portiere spagnolo, l’estero tedesco e l’attaccante bosniaco possono diventare i punti di riferimento indispensabili per la risalita, sostenendo i giovani e incentivando chi non riesce a dare quello che vorrebbe dare. Nello spogliatoio, in campo, fuori dal campo: il presupposto che trova quasi tutti d’accordo e pochissimi in disaccordo, è che la Fiorentina, questa Fiorentina, non vale i tre punti in classifica e lo zero alla voce vittorie dopo sei giornate, quindi è soprattutto una questione di sbloccare il meccanismo.

Pioli ha bisogno dell'aiuto dei senatori

De Gea, Gosens e Dzeko (ma anche Pongracic, Dodo, Mandragora, Gudmundsson e Kean va ribadito), per motivi e percorsi differenti, chissà quanti momenti delicati in quelle duemila e più gare hanno vissuto, affrontato e risolto. Che li riguardassero individualmente o fossero legati al rendimento di squadra poco cambia: sanno come ci si comporta in frangenti del genere. Su di loro (anche su di loro), Stefano Pioli fa affidamento per consentire al gruppo di recuperare intanto autostima e consapevolezza nei propri mezzi, due caratteristiche che sembrano smarrite e sono alla base dei cattivi risultati insieme ai difetti evidenti nel gioco: e nessuno più di chi ha esperienza e attitudine può essere d’aiuto ad un allenatore per ritrovare la fiducia che non c’è. È il momento giusto per i senatori di Pioli di prendersi la scena, di ricordare e condividere i periodi complicati e le soluzioni per cancellarli: Perché tutti al Viola Park non aspettano altro che di uscirne.

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Fiorentina

Da non perdere

Pioli, cinque mosse per il rilancioFiorentina-Dodo: prove di disgelo