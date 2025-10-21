Fiorentina, se il vantaggio diventa un deficit: c'è un dato preoccupante in cui è al top in Italia e in Europa

È martedì 21 ottobre 2025. Stefano Pioli si sveglia dopo aver festeggiato il suo sessantesimo compleanno con il quarto posto in campionato che vuol dire Champions . La Fiorentina ha vinto a San Siro, in un tripudio di emozioni e ricordi. Ma la sliding door si apre e si chiude. Lo scenario alternativo finisce qui. La Fiorentina non ha battuto il Milan , Pioli si è regalato un compleanno meno sereno e la classifica dice tre punti: ultimo posto con Genoa e Pisa . Cosa è cambiato?

Serie A, il trend horror della Fiorentina

La Fiorentina è la squadra che ha perso più punti in situazioni di vantaggio in Italia e in Europa. A parimerito - se di meriti si può parlare in questo caso - con l’Atletico Madrid, che però vive tutt’altro periodo di forma. Ben 11 i punti lasciati per strada dalla Viola, con il calcolo quarto posto che non è casuale: con 11 punti in più in classifica, tre dei quali rosicchiati alla Roma prima della sosta, avrebbe un solo punto in meno di Inter e Napoli e staccherebbe il Bologna di una lunghezza. Quattordici punti il bottino totale, sperperato però fin dalla prima uscita in campionato, il 24 agosto a Cagliari, quando Luperto agganciò all’ultimo secondo di recupero un insperato pareggio dopo il gol di Mandragora. Il primo della stagione viola, il primo di una lunga serie di vantaggi gettati al vento. Quarta giornata: al Franchi arriva il Como e Rolando si ripete sbloccando la partita dopo sei minuti. Nel secondo tempo la squadra di Frabregas prende il via e non si accontenta del pari: prima Kempf e poi Addai (di nuovo al quarto minuto di recupero) strappano un’altra vittoria all’ultimo respiro. Passano due settimane e con la Roma, sempre in casa, la storia si ripete: l’euforia per il primo gol di Kean in campionato viene smorzata dopo sette minuti dalla rete del pari di Soulé e, otto minuti dopo, da quella della completa rimonta di Cristante. Sette minuti è anche la durata del vantaggio di domenica sera contro il Milan. La doppietta di Leao - con il rigore del raddoppio arrivato anche in questo caso nel finale - ha strozzato in gola l’urlo di gioia di Gosens. E siamo a quattro. Quattro volte la Fiorentina è andata in vantaggio, quattro volte si è fatta rimontare, in tre casi regalando addirittura i tre punti sempre con il risultato - a volte il destino sa essere beffardo - di 2-1.

Conference, l'eccezione alla regola

In Conference League le cose non potrebbero andare più diversamente. In questo caso, Pioli e i suoi sono sempre riusciti a conservare il vantaggio senza mai incassare nemmeno una rete: sia all’andata contro il Polissya, quando finì 3-0, sia con il Sigma Olomuc, 2-0. Il ritorno contro gli ucraini rappresenta un’eccezione, con la Fiorentina subito sotto di due gol in meno di un quarto d’ora e in rimonta, stavolta lei. Una reazione di carattere unica nel panorama desolato di questo inizio di stagione che non potrà che far piacere a Pioli. Giovedì contro il Rapid a Vienna, nella competizione in cui ormai è di casa, la Viola dovrà ripartire da quell’atteggiamento lì.