Fiorentina meglio solo del Pisa: produce poco e tira male

Se la Fiorentina fatica a segnare è perché, innanzitutto, crea poche azioni da gol. Lo dimostra il dato degli Expected Goals , ovvero il calcolo della probabilità che un tiro si trasformi in rete. Secondo questa previsione, basata sulla pericolosità nelle prime sette gare di campionato, i viola avrebbero potuto segnare quasi 8 gol. Invece ne contano tre in meno dell’aspettativa. Per intendersi, l’ Inter è la squadra più virtuosa in questo senso, e ha prodotto azioni da gol per una prospettiva di 13,43. Invece ne ha segnate molte di più: 18.

La Fiorentina tira poco e male in porta

Per estremizzare il concetto, la Fiorentina tira poco in porta, e quel poco che tira non segna. Il che è un bel problema. Anche perché la sessione estiva di calciomercato ha portato in dote un comparto attaccanti sostanzioso e ben remunerato. Oltre ai 4,5 milioni di euro più bonus riconosciuti a Kean, c’è da registrare l’esborso economico fatto per Piccoli. O l’ingaggio da 1,8 milioni più bonus garantito a Dzeko. Senza considerare l’investimento da quasi 20 milioni fatto per Gudmundsson, che tra l'altro percepisce 2,2 milioni di euro netti a stagione.

Fiorentina, le contromisure di Pioli

Serve un cambio di marcia al più presto, perché se la Fiorentina non ingrana almeno la seconda rischia di compromettere un’annata già in salita. Quella di domani a Vienna sarà la prima grande occasione per provare a raddrizzare la mira e mettere in difficoltà un avversario che ha perso le ultime quattro partite. Anche perché domenica arriverà il Bologna, che ha già conquistato 10 punti in più dei viola. Quindi farà comodo un’iniezione di fiducia. Pioli lo sa e sta preparando la sua squadra a un filotto di gare che la impegneranno molto sul piano emotivo. È il momento di svoltare.