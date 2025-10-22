Fiorentina, botta e risposta col Comune sul Franchi: "Possibili mesi lontano..."

La Fiorentina ha risposto con fermezza alla comunicazione del Comune di Firenze , che ha annunciato nuovi ritardi nei lavori di ristrutturazione del “Franchi” e lo slittamento del completamento della Curva Fiesole al 2027 , cioè dopo l’anno del centenario del club viola .

Il comunicato della Fiorentina

In una nota ufficiale, la società ha espresso il proprio disappunto: “ACF Fiorentina, in merito alla nota di oggi del Comune di Firenze sullo Stadio Franchi, precisa che il Comune ha fornito nei giorni scorsi informazioni riguardanti l’avanzamento dei lavori ed i ritardi che sono già previsti a fine 2026. Il Club non può che esprimere malcontento e sorpresa vista la disponibilità mostrata da sempre come, per esempio, aver lasciato libero lo stadio da fine maggio a metà settembre di quest’anno”. Il club ha poi aggiunto che “sono stati illustrati anche ulteriori e possibili attività per la seconda parte dei lavori che, al momento, potrebbero comunque prevedere alcuni mesi lontani dal Franchi. Scenari che non possono che generare preoccupazione e dispiacere”.

"Le condizioni per il coinvolgimento della Fiorentina nel progetto dovranno essere rivalutate"

La Fiorentina ha infine sottolineato come la situazione attuale possa spingere a rivedere il proprio ruolo nel progetto: “Alla luce degli ultimi elementi forniti, come già comunicato al Comune, le condizioni per un eventuale coinvolgimento della Fiorentina nel progetto dovranno essere nuovamente valutate. Rimane ancora l'enorme dispiacere per non essere riusciti a portare a termine con i precedenti interlocutori il Nuovo Franchi che, nel 2019, il Presidente Commisso avrebbe voluto realizzare a proprie spese dovendo poi prendere atto che ciò non è stato mai permesso”. Il comunicato si chiude con una constatazione amara: “Lo Stadio Franchi, oltre ad essere un cantiere ormai già da febbraio 2024, rimarrà tale con tutte le difficoltà economiche e sportive che ne derivano, sicuramente per tutta la stagione 2026/27, anno del centenario”.