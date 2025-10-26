Dodo si divora il gol della vittoria della Fiorentina al 96': la reazione di Pioli dice tutto

FIRENZE - Un 'derby dell'Appennino' ricco di emozioni fino all'ultimo minuto di gioco quello dell'8 ª giornata di Serie A andato in scena allo stadio Franchi, dove la Fiorentina ha strappato il pari in rimonta al Bologna (che era andato avanti di due gol) e sfiorato nel finale il clamoroso sorpasso , che avrebbe dato ai viola di Stefano Pioli la prima vittoria in questo campionato.

Fiorentina-Bologna 2-2: cronaca, statistiche e tabellino

Dodo fallisce il clamoroso sorpasso: 2-2 per la Fiorentina con il Bologna

Dopo le reti di Castro (splendida conclusione al volo al 25') e di Cambiaghi (52'), che hanno mandato in fuga gli ospiti dell'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, la squadra di Pioli (a sua volta ex rossoblù) ha trovato la forza di reagire e di accorciare le distanze con un rigore conquistato da Dodo (tocco con il braccio di Ferguson) e trasformato da Gudmundsson (74'). Poco dopo il Bologna è rimasto in dieci (rosso a Holm per doppia ammonizione all'83') e la Fiorentina ne ha approfittato per concludere all'assalto, con il pari arrivato nel recupero (90+4') su rigore, stavolta trasformato da Kean che se l'era conquistato (conclusione respinta con il braccio in area da Bernardeschi, altro ex di giornata, fischiato e insultato per tutta la gara dai suoi vecchi tifosi). Con ancora due minuti da giocare la Fiorentina ha poi avuto un'altra clamorosa occasione all'ultimo tuffo, con Dodo che a due passi dalla porta vuota ha però calciato a lato e scatenato la reazione del suo allenatore.

La reazione di Pioli dopo l'errore dell'esterno brasiliano

Dopo l'errore dell'esterno brasiliano infatti Pioli ha avuto uno scatto di rabbia e ha sbracciato deluso verso Dodo, che dopo il gol divorato è rimasto affranto a terra per diversi secondi, osservato incredulo da Kean (abbracciato al palo a fissare il suo compagno di squadra). Un errore pesante per una Fiorentina, che dopo 8 giornate di campionato non ha ancora mai vinto e per il momento rimane in zona retrocessione.

Serie A: la classifica aggiornata