Tensione Fiorentina, tifosi furiosi: la rabbia in città per l’inizio di stagione terrificante di Pioli

Il giorno dopo Firenze si è svegliata col clima da burrasca. Piove sul Viola Park, piove sulla Fiorentina: nel quartier generale di Bagno a Ripoli Stefano Pioli e i suoi provano a isolarsi, mentre fuori monta il vento di contestazione. Non è ancora prevista una presa di posizione forte da parte della Curva Fiesole, ma il clima domenica al Franchi sarà simile a quello del finale di partita col Bologna, o anche di quello di San Siro contro l'Inter. La pazienza è finita, per tutti, calciatori, staff tecnico e dirigenza. I bonus si sono esauriti negli ultimi giorni, coi tifosi che si sono mostrati sempre più insofferenti sui social. In particolare, alcuni di loro non hanno preso bene neanche quanto successo al termine della sfida con l'Inter, quando dopo lo 0-3 subìto un calciatore viola, Edin Dzeko, è stato festeggiato dal suo ex pubblico, andando a salutare la curva Nord.