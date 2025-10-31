Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 31 ottobre 2025
Corriere dello Sport.it
Fiorentina, serve una presa di coscienza

Leggi il commento sulla situazione della squadra di Pioli, che si trova in forte ritardo in classifica
Alberto Polverosi
1 min
TagsFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

Vita o morte (del pallone) a Firenze. Parole di Daniele Pradè dopo lo 0-3 di San Siro pensando a Fiorentina-Lecce di domenica pomeriggio. Vita o morte a cui aggiungiamo beffa, dura, atroce, inimmaginabile. La beffa di festeggiare (verbo che andrebbe in quel caso rovesciato

