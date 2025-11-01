Daniele Pradè non è più il direttore sportivo della Fiorentina. Questo il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè. La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità". La notizia dell'addio di Pradè arriva in un momento delicatissimo per la Fiorentina: la squadra è penultima in campionato con appena quattro punti, Pioli è perennemente in bilico e stanotte Firenze è stata tappezzata di striscioni tutti firmati curva Fiesole: "Società, giocatori e allenatore: la pazienza è finita, il tempo stato per scadere"; "Questa città non può più tollerare. Squadra e società vi dovete svegliare", alcuni dei testi comparsi in giro per la città.

Pradè e la Fiorentina: storia di un amore finito male

Romano, classe 1967, Daniele Pradè è stato, fino all'arrivo di Tiago Pinto (e Mourinho) l'ultimo direttore sportivo a vincere a Roma. All'epoca dei Sensi, con la figlia Rosella e Bruno Conti, fu bravissimo a far rendere una squadra che aveva poche risorse economiche ma tanta voglia di imporsi. Due coppe Italia vinte, una Supercoppa, un paio di scudetti sfiorati: quando lascia Roma, con l'arrivo degli americani e di Sabatini, e va a Firenze, è un dirigente in rampa di lancio. Inizia a lavorare nella Fiorentina nel maggio del 2012 e in 10 anni, con le parentesi Sampdoria e Udinese (2016-2019) pur portando a casa semifinali, finali, partite storiche e una serie di giocatori importanti, non riesce nell'unica cosa che lo avrebbe fatto definitivamente entrare nel cuore dei fiorentini: vincere.