Il discorso di Pioli alla Fiorentina: cosa ha detto nella riunione con la squadra

FIRENZE - La Fiorentina si è svegliata ieri mattina senza un direttore sportivo e con la consapevolezza che la sfida di oggi pomeriggio sarà ancor di più una prova senza appello. " Vita o morte ": così Daniele Pradè aveva definito la partita col Lecce . Vita o morte, sportiva, lo sarà per gran parte della rosa e per Stefano Pioli .

Fiorentina, le scelte di Pioli contro il Lecce

Il tecnico emiliano è spalle al muro e sarà senza chi mercoledì sera a San Siro era sceso in campo con la fascia di capitano, Robin Gosens, infortunato. Mancherà anche Mattia Viti, squalificato per il doppio giallo rimediato contro l'Inter, oltre ai lungo degenti Sabiri, Kouamé e Lamptey. Il principale ballottaggio, quello per prendersi l'eredità di Gosens sulla sinistra, dovrebbe vincerlo Niccolò Fortini, in vantaggio su Fabiano Parisi. In tutto dovrebbero essere quattro i cambi rispetto a mercoledì sera: in difesa riecco Marin Pongracic (al posto di Comuzzo) e Luca Ranieri, che tornerà a indossare la fascia, in mezzo confermato Pablo Marí, il difensore che in questo ultimo mese ha avuto più continuità di minutaggio e di rendimento. A centrocampo Cher Ndour dovrebbe avere la meglio su Nicolò Fagioli per una maglia dal 1', nel ruolo di primo costruttore di gioco riecco Nicolussi Caviglia, con Mandragora, fresco di rinnovo, a completare la mediana (Dodo a destra).