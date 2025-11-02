Il discorso di Pioli alla Fiorentina: cosa ha detto nella riunione con la squadra
FIRENZE - La Fiorentina si è svegliata ieri mattina senza un direttore sportivo e con la consapevolezza che la sfida di oggi pomeriggio sarà ancor di più una prova senza appello. "Vita o morte": così Daniele Pradè aveva definito la partita col Lecce. Vita o morte, sportiva, lo sarà per gran parte della rosa e per Stefano Pioli.
Fiorentina, le scelte di Pioli contro il Lecce
Il tecnico emiliano è spalle al muro e sarà senza chi mercoledì sera a San Siro era sceso in campo con la fascia di capitano, Robin Gosens, infortunato. Mancherà anche Mattia Viti, squalificato per il doppio giallo rimediato contro l'Inter, oltre ai lungo degenti Sabiri, Kouamé e Lamptey. Il principale ballottaggio, quello per prendersi l'eredità di Gosens sulla sinistra, dovrebbe vincerlo Niccolò Fortini, in vantaggio su Fabiano Parisi. In tutto dovrebbero essere quattro i cambi rispetto a mercoledì sera: in difesa riecco Marin Pongracic (al posto di Comuzzo) e Luca Ranieri, che tornerà a indossare la fascia, in mezzo confermato Pablo Marí, il difensore che in questo ultimo mese ha avuto più continuità di minutaggio e di rendimento. A centrocampo Cher Ndour dovrebbe avere la meglio su Nicolò Fagioli per una maglia dal 1', nel ruolo di primo costruttore di gioco riecco Nicolussi Caviglia, con Mandragora, fresco di rinnovo, a completare la mediana (Dodo a destra).
Gudmundsson e Kean
Davanti ancora una volta tutto girerà attorno a Moise Kean; poi, più Gudmundsson che Dzeko (o Fagioli): per le note vicende processuali in Islanda il numero dieci sarà assente nei prossimi giorni (partenza verso Reykjavik in programma tra stasera e domattina, rientro a Firenze fissato per giovedì prossimo, non ci sarà in Conference contro il Mainz). Per nove-undicesimi, la formazione vista una settimana fa, sempre al Franchi, con il Bologna, in un altro pomeriggio di mugugni, fischi e contestazione. Ecco che conterà soprattutto l'atteggiamento: Pioli, responsabilizzato dalle dimissioni di Pradè, ha parlato chiaro anche alla vigilia nella riunione con la squadra.
Franchi, colpo d'occhio più triste del solito
Non c'è un domani: i calciatori l'hanno compreso bene in giorni in cui il clima attorno al Viola Park si è fatto sempre più pesante. Stesso clima che troveranno De Gea e i suoi anche al Franchi: l'impianto di Campo di Marte, come sempre a mezzo servizio a causa dei lavori di ristrutturazione che procedono (anche qui tra le polemiche dei cittadini), avrà circa 18mila spettatori. Con il sold out fissato a 22mila, per il pomeriggio di oggi si prospetta un colpo d'occhio ancor più triste del solito, con possibile record negativo stagionale di presenze in campionato. Chi ci sarà proverà comunque a spingere la squadra alla caccia di tre punti più che mai necessari, poi la differenza la farà il campo e alle prime difficoltà, come successo col Bologna, i tifosi potrebbero farsi sentire in maniera ancora più fragorosa.
FIRENZE - La Fiorentina si è svegliata ieri mattina senza un direttore sportivo e con la consapevolezza che la sfida di oggi pomeriggio sarà ancor di più una prova senza appello. "Vita o morte": così Daniele Pradè aveva definito la partita col Lecce. Vita o morte, sportiva, lo sarà per gran parte della rosa e per Stefano Pioli.
Fiorentina, le scelte di Pioli contro il Lecce
Il tecnico emiliano è spalle al muro e sarà senza chi mercoledì sera a San Siro era sceso in campo con la fascia di capitano, Robin Gosens, infortunato. Mancherà anche Mattia Viti, squalificato per il doppio giallo rimediato contro l'Inter, oltre ai lungo degenti Sabiri, Kouamé e Lamptey. Il principale ballottaggio, quello per prendersi l'eredità di Gosens sulla sinistra, dovrebbe vincerlo Niccolò Fortini, in vantaggio su Fabiano Parisi. In tutto dovrebbero essere quattro i cambi rispetto a mercoledì sera: in difesa riecco Marin Pongracic (al posto di Comuzzo) e Luca Ranieri, che tornerà a indossare la fascia, in mezzo confermato Pablo Marí, il difensore che in questo ultimo mese ha avuto più continuità di minutaggio e di rendimento. A centrocampo Cher Ndour dovrebbe avere la meglio su Nicolò Fagioli per una maglia dal 1', nel ruolo di primo costruttore di gioco riecco Nicolussi Caviglia, con Mandragora, fresco di rinnovo, a completare la mediana (Dodo a destra).