Fiorentina nel caos: panchina bollente, Pioli si gioca tutto con il Lecce

FIRENZE - Stavolta nemmeno the day after come di solito accade quando c’è un redde rationem: s’è scatenato tutto il giorno prima. «Acf Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè». Boom. Dire che le dimissioni (ché quelle sono) di Pradè siano giunte inaspettate e sorprendenti è avvalorare un falso storico, perché il dirigente romano aveva pensato di lasciare posto e ruolo già alla fine della scorsa stagione in scia alla contestazione subìta col Bologna al Franchi, poi di recentissimo si era auto-esonerato dopo il Milan («sarei da mandare via») con un’uscita che aveva solo anticipato i tempi di ciò che poi è realmente accaduto. Ma sono proprio i tempi ad aver amplificato come minimo la portata del fatto: quando, intorno alle 12, un sabato tutto da dedicare alla preparazione della partita con il Lecce è stato sconvolto dal comunicato del club viola.