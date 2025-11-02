Fiorentina nel caos: panchina bollente, Pioli si gioca tutto con il Lecce
FIRENZE - Stavolta nemmeno the day after come di solito accade quando c’è un redde rationem: s’è scatenato tutto il giorno prima. «Acf Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè». Boom. Dire che le dimissioni (ché quelle sono) di Pradè siano giunte inaspettate e sorprendenti è avvalorare un falso storico, perché il dirigente romano aveva pensato di lasciare posto e ruolo già alla fine della scorsa stagione in scia alla contestazione subìta col Bologna al Franchi, poi di recentissimo si era auto-esonerato dopo il Milan («sarei da mandare via») con un’uscita che aveva solo anticipato i tempi di ciò che poi è realmente accaduto. Ma sono proprio i tempi ad aver amplificato come minimo la portata del fatto: quando, intorno alle 12, un sabato tutto da dedicare alla preparazione della partita con il Lecce è stato sconvolto dal comunicato del club viola.
Fiorentina, azione e reazione
Il presidente Commisso è stato messo al corrente all’alba (americana) dell’intento di un ormai irremovibile Pradè. Che il passo indietro l’ha compiuto e comunicato a Pioli e alla squadra, volto a dare un segnale forte e a responsabilizzare il gruppo alla vigilia della partita contro il Lecce che più delicata non si può, e quello delle dimissioni è stato un gesto che non ha lasciato insensibili i calciatori: l’ufficio dell’ex direttore sportivo a quel punto ha accolto Ranieri e compagni per i saluti nel segno dell’affetto reciproco, e anche in quei frangenti Pradè ha ricordato l’importanza della gara di oggi spronando tutti a una reazione che serva alla squadra viola per battere il Lecce. Lui non ci sarà al Franchi.
Fiorentina, contro il Lecce vittoria d'obbligo
Ci sarà, ovviamente, Roberto Goretti, il direttore tecnico che diventa il direttore sportivo in pectore, ma sembra essere un pro-forma fino a quando la Fiorentina non sceglierà un nuovo ed effettivo direttore sportivo: difficile la promozione del dirigente umbro e responsabile scouting, che gode della massima stima al Viola Park, però mai come adesso nell’opera che dev’essere di ricostruzione è necessario un nome d’impatto e soprattutto con pieni poteri. Uno alla Giuntoli, per fare un nome tra quelli (pochi) liberi, dentro uno scenario che può riservare davvero qualsiasi soluzione. Con ogni probabilità si va alla sosta dopo la trasferta di Genova di domenica prossima, a meno di ulteriori ribaltoni, perché la gara contro il Lecce è un crocevia per Pioli, sebbene la Fiorentina ribadisca l’allenatore non a rischio esonero anche in caso di sconfitta. Eppure, rimangono le voci su Vanoli che piace al Genoa dov’è saltato Vieira, sull’improbabile ritorno di Palladino che significherebbe cancellare con un colpo di spugna il senso delle dimissioni d’inizio estate esponendo Commisso sul dietro-front eventualmente fatto, su De Rossi sempre lì e su Thiago Motta che abbinarlo a Giuntoli è facile facile. Comunque sia, Commisso e il club sono di fronte alla prova più difficile.
FIRENZE - Stavolta nemmeno the day after come di solito accade quando c’è un redde rationem: s’è scatenato tutto il giorno prima. «Acf Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè». Boom. Dire che le dimissioni (ché quelle sono) di Pradè siano giunte inaspettate e sorprendenti è avvalorare un falso storico, perché il dirigente romano aveva pensato di lasciare posto e ruolo già alla fine della scorsa stagione in scia alla contestazione subìta col Bologna al Franchi, poi di recentissimo si era auto-esonerato dopo il Milan («sarei da mandare via») con un’uscita che aveva solo anticipato i tempi di ciò che poi è realmente accaduto. Ma sono proprio i tempi ad aver amplificato come minimo la portata del fatto: quando, intorno alle 12, un sabato tutto da dedicare alla preparazione della partita con il Lecce è stato sconvolto dal comunicato del club viola.
Fiorentina, azione e reazione
Il presidente Commisso è stato messo al corrente all’alba (americana) dell’intento di un ormai irremovibile Pradè. Che il passo indietro l’ha compiuto e comunicato a Pioli e alla squadra, volto a dare un segnale forte e a responsabilizzare il gruppo alla vigilia della partita contro il Lecce che più delicata non si può, e quello delle dimissioni è stato un gesto che non ha lasciato insensibili i calciatori: l’ufficio dell’ex direttore sportivo a quel punto ha accolto Ranieri e compagni per i saluti nel segno dell’affetto reciproco, e anche in quei frangenti Pradè ha ricordato l’importanza della gara di oggi spronando tutti a una reazione che serva alla squadra viola per battere il Lecce. Lui non ci sarà al Franchi.