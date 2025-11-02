Il labiale di Ranieri al quarto uomo dopo il rigore in Fiorentina-Lecce: "Faccio un casino se..."
Nella Fiorentina la crisi è totale. Dopo le dimissioni di Pradè la Viola perde ancora in casa, stavolta contro il Lecce, e Pioli è sempre più a rischio esonero. Il gol di Berisha gela il Franchi e affossa ancora di più la Fiorentina, che solo per poco assapora la possibilità di pareggiare la gara, ma la review al Var di Rapuano cancella l'assegnazione del rigore su Ranieri all'88'. Quelli sono stati minuti concitati e carichi di grande tensione.
La frase di Ranieri al quarto uomo: "Faccio un casino"
Durante la revisione dell'arbitro al Var il capitano viola appare tra i più agitati, rivendicando il fallo subìto da Pierotti in area, un possibile tocco sulla coscia destra del difensore inizialmente ravvisato e fischiato da Rapuano. Quando però l'arbitro viene richiamato al monitor, Ranieri perde la testa, protestando vistosamente e arrivando faccia a faccia con il quarto uomo Ayroldi: "Se non fischia il rigore faccio un casino", questo il labiale colto dalle telecamere della frase urlata dal capitano della Fiorentina ad Ayroldi, che provava a tranquillizzarlo. Proteste inutili: Rapuano, dopo la review, toglie il penalty e nega alla Viola la chance del pareggio.