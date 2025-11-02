Il labiale di Ranieri al quarto uomo dopo il rigore in Fiorentina-Lecce: "Faccio un casino se..."

Nella Fiorentina la crisi è totale. Dopo le dimissioni di Pradè la Viola perde ancora in casa, stavolta contro il Lecce, e Pioli è sempre più a rischio esonero. Il gol di Berisha gela il Franchi e affossa ancora di più la Fiorentina, che solo per poco assapora la possibilità di pareggiare la gara, ma la review al Var di Rapuano cancella l'assegnazione del rigore su Ranieri all'88'. Quelli sono stati minuti concitati e carichi di grande tensione.