Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 novembre 2025
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Fiorentina in zona B: quei 90 milioni spesi sul mercato rendono ancora più amara la crisi

Dai 25 milioni per Piccoli ai 15 milioni per il riscatto di Gudmundsson al passivo di bilancio (-23 milioni). Per non dire dello scandalo Franchi: sarà pronto soltanto nel 2029. E pensare che Commisso era pronto a costruirne uno nuovo a spese sue
Xavier Jacobelli
1 min
TagsFiorentina
Fiorentina

Fiorentina

Tutte le notizie sulla squadra

La Fiorentina ha racimolato 4 punti in 10 partite: una media da retrocessione. Mai, nei suoi 99 anni di storia, aveva contato zero vittorie nelle prime 10 giornate del campionato. Mai la squadra  aveva incassato 4 sconfitte nelle prime 5 gare giocate al Franchi. Dopo le dimissioni di Pradé e la

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 9,90 il primo anno

 

- oppure -sottoscrivi l'abbonamento pagando con GoogleABBONATI CON

Scopri tutte le offerte
Unisciti alla community