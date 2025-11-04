Caos Pioli-Fiorentina, è scontro totale: cosa può succedere

FIRENZE - Stefano Pioli non più allenatore della Fiorentina che è ancora allenatore della Fiorentina: non è un paradosso, ma la fotografia di una realtà inimmaginabile che si sta vivendo all’interno del Viola Park per lo scontro ormai aperto tra il club di Commisso e il tecnico emiliano , dopo che anche ieri non è stata trovata la soluzione a ciò che era parso inevitabile fin dalle 17 di domenica pomeriggio a causa della sconfitta contro il Lecce, la quarta su cinque partite al Franchi, la sesta complessiva in dieci giornate senza nemmeno una vittoria da parte della Fiorentina: chiudere il rapporto con Pioli. Per il club viola sarebbe dovuto avvenire via dimissioni dell’allenatore , che invece mai ha pensato di darle sottoscrivendo una lettera neppure pensata. Né l’altro ieri, nel primo confronto con i dirigenti e Commisso collegato dagli Stati Uniti, né tanto meno ieri quando le due parti si sono ritrovate di fronte per formalizzare un divorzio non più evitabile. E se era parso chiaro che non sarebbe stata una cosa semplice, gli eventi l’hanno trasformato in uno scontro senza vincitori e un vinto: la Fiorentina.

Fiorentina-Pioli, muro contro muro

Quella appena trascorsa è stata una giornata lunga, tesa e convulsa, muro contro muro, con richieste respinte e contro-richieste non accettate in un braccio di ferro che è diventato velocemente economico: la Fiorentina per non pagare con l’esonero i tre milioni a stagione sul contratto di Pioli fino al 2028 rispondendo ad esigenze di bilancio e di fair play finanziario, Pioli per non rinunciare all’ingaggio con le dimissioni. Però, anche dal bunker più bunker qualcosa esce e così è stato dalle riservatissime stanze del Viola Park, dove sempre il direttore generale Ferrari e il direttore tecnico Goretti hanno iniziato dal mattino un’altra serie di confronti e di trattative per arrivare al capolinea di un rapporto nato sotto i migliori auspici e concluso peggio che non si può: qualsiasi sia l’angolo di osservazione per giudicare. Solo che le posizioni, se erano ferme domenica pomeriggio, sono diventate irremovibili di qua e di là praticamente subito con il lunedì mattina e poi con lunedì pomeriggio, e a quel punto aggirando il fuso orario con il presidente Commisso nuovamente coinvolto e messo al corrente minuto per minuto della situazione che non evolveva verso un punto positivo.

Fiorentina, oggi la decisione per la panchina

Anzi. Passavano le ore e nulla si muoveva, disperdendo nell’aria le voci (quelle erano per forza di cose in assenza di un riscontro ufficiale) adesso di transazione offerta dalla Fiorentina garantendo a Pioli e lo staff gli emolumenti previsti per questa stagione e chiedendo allo stesso un’assunzione di responsabilità, adesso la proposta del tecnico parmigiano di inserire anche il secondo anno sul contratto. Voci, appunto. E comunque zero risultati concreti prodotti eventualmente nel mondo reale, visto e considerato che si è andati avanti muro contro muro per tutto il giorno, mentre nel frattempo Pioli si dedicava all’allenamento dei sette-otto calciatori che non avevano giocato contro il Lecce. Piccole anche se non marginali deviazioni al tema non risolto che sta squassando il Viola Park: ma oggi la soluzione deve arrivare per forza.