Farsa Park, la prima pagina diventata virale a Firenze: ancora bufera tra i tifosi

La Fiorentina è ultima in classifica e Pioli viaggia verso l'esonero, anche perché non si vuole dimettere. A Firenze non si parla d'altro. Intanto, la prima pagina dell'edizione di Firenze del Corriere dello Sport-Stadio è diventata virale in città. "Farsa Park", è il titolo di martedì 4 novembre. Una giornata particolare, senza dubbio. I tifosi, del resto, non possono essere felici per questo avvio di campionato, mentre Commisso spinge per affidare la gestione di Kean e compagni a D'Aversa, il candidato forte per prendere il posto del quasi ex Pioli.