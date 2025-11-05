Fiorentina-Pioli, non ci sono vincitori

Finita male, malissimo con Pioli. Domani sera a Mainz toccherà a Daniele Galloppa guidare la squadra in Coppa, poi si vedrà. È una Fiorentina dimezzata e in continua decrescita. Dopo la scomparsa di Joe Barone è stato promosso Alessandro Ferrari nel ruolo di direttore generale, dopo l’addio di Pradé si parla di un’altra promozione interna, quella di Goretti